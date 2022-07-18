Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bunaltıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde artan hava sıcaklıkları bunaltıcı derecede seyrediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerine gölgelerde yer ararken bazıları ise havuzlarda serinlemeyi tercih ediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin ise zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda da, başta sağlık sorunları olmak üzere, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtilerek vatandaşların sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi. Yapılan uyarılarda, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir.” denildi.