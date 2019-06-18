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Mevsimsel değişiklikler kas iskelet sistemindeki ağrıları artırabilir

Kas iskelet sistemindeki ağrıların son günlerdeki hava değişimi sonrası artacağını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Gamze Yılmaz Yanartaş, bu artan ağrıları en hafif şekilde destek bir tedavi ile atlatılabileceğini söyledi.


Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, mevsimsel değişiklikle birlikte artan kas iskelet sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Mevsim değişiklikleriyle artan ağrıların oluşabildiğini ifade eden Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, "Romatizmal hastalıklarda özellikle sıcaklıkların artmasıyla gelen eklem ağrıları artarken, kireçleme, bel ağrılarında boyun fıtıklarında iltihapsız kas ağrısı sıcaklıkta rahatlama görülür” dedi.


Bu dönemlerde bu rahatsızlıkların artacağının altını çizen Uzman Dr. Yanartaş, "Yağmur, soğuk, rüzgar, güneş ve klimaları fazla kullanma bel ve boyun ağrıları kas tutulmaları kas krampları görülür. Vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksik olması da ağrıları tetikleyebilir. Özellikle D vitamini, magnezyum kayıpları bu mevsimsel rahatsızlıklarda ağrıları arttırmaya etken" diye konuştu.


Rahatsızlıkların atmasına sebep olan mevsimsel değişim dönemleri için önerilerde bulunan Dr. Yanartaş, “Destek tedavilerden çok fayda görüyoruz. Özellikle ozon oksijen tedavisi, kuru iğneleme tedavisi, fizik tedavi gibi tedaviler egzersiz, dengeli beslenmeyle birleştirdiğimiz zaman çok güzel sonuçlar alınıyor” dedi.

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