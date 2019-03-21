MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da esnafı ziyaret etti, Başkan Yılmaz'a destek istedi

Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da esnafı ziyaret ederek mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'a 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmalarını istedi.

İlçe girişinde karşılanan Mevlüt Karakaya, buradan belediye binasına geçti. Burada bir süre sohbet ettikten sonra ilçe merkezindeki Mehmet Yılmazın seçim merkezine geçip burada partililerle birlikte kahvaltı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Mevlüt Karakaya kahvaltının ardından esnaf turuna çıktı. Beraberindekiler ile birlikte esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı işler dileyen Karakaya, MHP'nin Tercan Adayı Mehmet Yılmaz'a destek olmalarını istedi.

Ziyarette MHP Erzincan MYK üyesi Hasan Özarslan, Muhammet Koçak Tercan, Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yılmaz ,İl Başkanı Salih Aksu İlçe Başkanı Yalçın Tombul, Erzincan Ülkü ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, Tercan Ülkü ocakları Başkanı Kenan Yılmaz, Belde Belediye Başkan adayları il genel meclis üyesi adayları, MHP Merkez İlçe Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri ile partililer hazır bulundu.