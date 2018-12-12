MHP İl Başkanı Salih Aksu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Bulut, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve AK Parti il yönetimi eşliğinde MHP İl Başkanı Salih Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hayırlı olsun ziyaretinin yanı sıra gündemde olan Yerel Seçimler ile ilgili istişarede bulundular.

MHP İl Başkanı Salih Aksu, “Önemli olan dostlukların baki kalması. Siyasi partilerin arasında ki dostlukların devam etmesi hassasiyetlerimiz arasında. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Aksu'ya yeni görevinde başarılar dileyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Tek derdimiz Erzincan olunca siyaseti bir kenara koymasını biliyoruz. Erzincan'da yapılan siyasetin güzel yanını görüyoruz. Makamlar mevkiler geçici. Şehrimizde de ülkemizde de önemli olan birlik beraberliğimizi pekiştirmek” dedi.