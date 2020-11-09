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MHP'de Aksu güven tazeledi

MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, yapılan kongreyle güven tazeledi.


MHP Erzincan Olağan İl Kongresi çok sayıda delege ve partilinin katılımıyla Atatürk Parkındaki bir sosyal tesiste gerçekleşti. Mevcut başkan Salih Aksu, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi.


Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP MYK Üyesi Hasan Özarslan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

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