Milletvekili Çakır, 27 yıl önce terör baskınının yaşandığı Uluköylüleri unutmadı

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı heyetiyle birlikte baskınının 27. Yıldönümünde Uluköye gelen Milletvekili Burhan Çakır, o günün tanıklarından yaşanan acı olayı dinledi.

İncelemelerin ardından Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır tarafından yayımlanan ortak mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Erzincan'ın Uluköy Mahallesinde 5 Ağustos 1993 yılında gerçekleşen hain terör saldırısını 27. yıldönümünde şiddetle kınıyoruz. 100'e yakın teröristin baskın yaptığı ve 1 kişinin şehit olduğu 4 kişinin yaralandığı, 28 evin de ateşe verildiği terör saldırısını unutmadık. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Hiçbir terör örgütü, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozamayacaktır. Bilakis bu millet her olaydan daha da güçlenerek çıkmıştır. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör, hiçbir zaman Türkiye'yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, idaresinde ülkemizde terör örgütlerine göz açtırılmamaktadır. İnşallah Erzincan'ımızda ve ülkemizde bir daha böyle acı olaylar yaşanmayacaktır. Saldırı sonucu yakılan evlerin yerine son Başbakanımız Binali Yıldırım öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm kapsamında 130 ev yapılarak sahiplerine yine son Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından teslim edildi. Erzincan'ın, Türkiye'nin gururu medarı iftiharımız son Başbakanımız Binali Yıldırım'a bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncülerle tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabırlar diliyoruz”