İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Çakır, Çayırlı'da ekinleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çayırlı ilçesinde meydana gelen yağış sonrası ekili arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.


Milletvekili Çakır, Çayırlı ilçesine bağlı Cennetpınar ve Başköy köylerine ziyarette bulunarak zarar gören alanları yerinde inceledi.


Burhan Çakır açıklamasında; “Çayırlı ilçemizin Cennetpınar ve Başköy köylerinde meydana gelen dolu yağışı sonrasında maddi zararlar ortaya çıkmıştır. Meydana gelen hasarı yerinde tespit amacıyla ve köylülerimizi yalnız bırakmamak adına buraya geldik. Yaraların sarılması adına elimizden ne gelirse yapacağız. Biz hükümet olarak çiftçimizin daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.