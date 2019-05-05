İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Çakır'dan Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Milletvekili Çakır, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti. Milletvekili Çakır, Tercan'da yaşanan su baskınları hakkın da Başkan Gültekin'den bilgi alarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Başkan Gültekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek su baskınları sonrasında da hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.