Milletvekili Çakır'dan Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Çakır, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti. Milletvekili Çakır, Tercan'da yaşanan su baskınları hakkın da Başkan Gültekin'den bilgi alarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Gültekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek su baskınları sonrasında da hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.