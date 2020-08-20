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Milletvekili Çakır'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Kaymakam Musa Kazım Çelik, Milletvekili Burhan Çakır'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Ziyarette Milletvekili Burhan Çakır'a, AK Parti Tercan İlçe Başkanı Levent Seven ile Tercan Belediye Başkan vekili Asım Gökçe eşlik etti.

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