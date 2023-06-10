Milletvekili Karaman, Ballı Barajı'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, çiftçiler için büyük öneme sahip Ballı Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon metreküp olan Erzincan merkez Ballı Barajı'nın tamamlanması ile 11 bin 750 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılabilecek.

Erzincan'da toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, beraberinde ki heyet ile birlikte çalışmaları devam eden ve tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisini sulayabilecek Ballı Barajı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, burada yaptığı açıklamada, “Ballı Barajı 2024 yılı sonunda Erzincan'ın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır inşallah. Çiftçilerimizi önemsiyoruz üretimde yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz çözüm için hep birlikte çalışıyoruz.

Erzincan'da Ballı Barajı'da ve Erzincan Ovası Sulama Kanallarında; DSİ Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Müdürlüğü ve Ziraat odası Başkanlığı yöneticileri birlikte incelemelerde bulunduk. Erzincan'ın sulaması için büyük önem arz eden baraj inşaatı yüzde kırk seviyelerine ulaşmıştır. Baraj inşaatımızı 2024 yılı sonunda bitirmek istiyoruz. Erzincan'da yapımı sürdürülen ve tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisini sulayabilecek Ballı Barajı çiftçilerimizin sulama ihtiyaçları giderilecek ve elektrik sarfiyatı minimilize edilecektir. Tarım Mahsullerimizin verimi artacaktır” dedi.

Ardından Organize Sanayi Bölgesinde ziyarette bulunan Karaman, “Organize Sanayi Bölgemizde 73 işletme üretmeye devam etmektedir, 9 işletme inşaat aşamasında, 21 adet işletme ise inşat proje çizdirmiştir. 14 işletme sahibine yer tahsisi yapılmıştır. Bölgenin üretim, inşaat ve proje aşamasındaki tahsisler dahil doluluk oranı yüzde 73,87'e ulaşmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde 2023 yılı itibari ile sayısı 2 bin 870 kişiye ulaşmıştır. 2022 yılı ihracat rakamı 452 Milyon TL'dir. Erzincan'da istihdama yönelik yatırımları önemsiyor ve destekliyoruz bu nedenle bugün OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman ile birlikte aktif çalışan ve ayrıca yapımı devam eden yeni fabrikaları gezdik. Yatırımcımızın daima yanında olduğumuzu belirtir çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.