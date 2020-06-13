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Milletvekili Karaman, Çayırlı'da yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.


Hafta sonu Erzincan'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Süleyman Karaman, Çayırlı ilçesinde de kamu yatırımlarını inceledi. Beraberindeki AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Çayırlı İlçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte ilçede yapımı devam eden öğretmen evi, 300 kişilik KYK yurdu ve emniyet binasını gezen Milletvekili Karaman, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Çayırlı'da vatandaşlarla da biraraya gelen Milletvekili Süleyman Karaman, halkın taleplerini dinleyerek ilçeden ayrıldı.

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