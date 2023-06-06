Milletvekili Karaman: “Erzincan'ımızda 5 yılda 1 milyon m2 yeni yeşil alan hizmete sunacağız”

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan'ımızda 5 yılda kent merkezi ve 8 ilçemizde 1 milyon m2 yeni yeşil alan hizmete sunacağız. 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Vasgirt Deresi Millet Bahçesi yeni yatırımlar ile tamamlanacak. DSİ Yerleşkesi Millet Bahçesine dönüştürülecek. Barış Manço Parkı yenilenerek Millet Bahçesi olarak hizmete sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yürütülecek ve 5 Haziran'da başlayacak Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde, 7'den 70'e herkese deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve kıyı alanlarının korunmasının önemi anlatılacak.

5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, denizler ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunması gerektiği vurgulanacak.

Denize depremzedeler adına saygı çelengi bırakılacak

Tüm Türkiye'de eş zamanlı, 5 Haziran'da denize kıyısı olan illerde denize, olmayan illerde ise uygun su yüzeylerine şehir idarecileri başta olmak üzere tüm vatandaşların katılımıyla depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına ve anısına saygı çelengi bırakılarak Çevre Haftası başlatılacak.

Deniz çöpü avı başlatılacak

Balıkçılıkla ilgili kurum, kuruluş ve STK'ler ile görüşülerek, Çevre Haftası boyunca belirlenen bir günde ve bir balıkçı barınağında balıkçıların katılımıyla temiz, üretken ve sürdürülebilir denizler için deniz çöpü avı başlatılacak. Bir gün içinde ağırlıkça en çok deniz çöpü toplayan ve ilk 3'e giren balıkçı teknelerine çeşitli ödüller verilecek.

Çocuklar "deniz müfettişi" olacak

"Çevre müfettişleri artık deniz çevresi müfettişi de oluyor" vurgusuyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara, Mavi Vatan kavramı, deniz kaynaklarının ülkenin zenginliği olduğu ve yaşamlarımızın denize bağlı olduğu konuları anlatılacak.

AK Parti olarak çevreye ülkemize verdiğimiz değeri gelecek nesillere aktarılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunu da bu hafta kapsamında vurguluyor, yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilir hale getiriyoruz. Geleceğimize attığımız her adımda çevreyi doğayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinci içinde çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftasını kutluyorum"