Milletvekili Karaman: “Hızlı tren Erzincan'a da mutlaka gelecek”

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Sivas-Ankara yüksek hızlı tren projesinin tamamlanmasının ardından sıranın Erzincan'a geldiğini belirten AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman hızlı trenin Erzincan'a mutlaka geleceğini belirterek, “Öğrencilik yıllarımda hep konuştuğumuz, hayalini kurduğumuz hızlı treni Türkiye'ye getirmek bize nasip oldu. Hızlı tren Erzincan'a da mutlaka gelecek. Mücadele edip en kısa sürede getirmeye çalışacağız” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Mehmet Cavit Şireci ile partililer, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni (EGC) ziyaret ederek gazetecilere çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Barış Yalçınkaya, cemiyet yönetimi ve gazeteciler ziyaretten dolayı milletvekili adaylarına teşekkür ederek, seçim çalışmalarında adaylara başarılar diledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman burada yaptığı basın açıklamasında seçimin Erzincan'da kardeşçe ve barış içinde geçtiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi ülkemiz 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Gerçekten bu seçim ülkemiz için çok önemli bir seçim. Burada hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa hem de diğer önemli ülkeler bizim seçimi bizden daha çok önemsiyor. Elbette ki bunu bizi sevdikleri için değil bizimle ilgili sıkıntılarını artırmak için daha da çaba gösteriyorlar. Onun için bu seçimde biz diyoruz beka meselesi. Bu seçimde mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması için var gücümüzle çalışacağız.

Ben ve arkadaşım Mehmet Cavit Şireci Erzincan'dan milletvekilliği için aday olduk. Dolayısıyla burada Erzincan'da neyi yapabilirsek onu yapacağız. Dostluğun, kardeşliğin şehri Erzincan'da gerçekten dostça, kardeşçe yürüyor ve bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Seçim sonucu ne olursa olsun Erzincan'ın kararına saygımız sonsuzdur” dedi.

2018-2023 yılları arasında Erzincan'da tamamlanan ve yapımı devam eden projelerden bahseden Karaman sözlerine şöyle devam etti;

“Erzincan'da 211 kamu projesi ile uğraşıyoruz. Bir kısmı bitti bir kısmı da devam ediyor ve hepsini de tamamlayacağız. Buna ek olarak 2023 yılından itibaren 24 proje daha açıklayacağız. Tarım alanında ki gelişmelere göz atacak olursak, biliyorsunuz ki biz daha önce burada fizibilite analizi yani swot analizi yaptık ve Erzincan'ın kalkınması için tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ve turizmin olması gerektiğine dair karar verdik. Öncelikle tarımla ilgili, sulamada bazı sıkıntılar vardı. Cumhurbaşkanıma ilettik bu konuları ve Girlevik HES'i çiftçilere hizmet vermesi için İl Özel İdaresine devrettik ve sadece Türkiye'de sadece Erzincan'da devredildi. Hedefimiz tarımı kalkındırmak. Bununla da yetinmedik bu sene Mertekli regülatörünü yeniledik. Ballı Barajı'nı acilen devreye sokmak istedik. Önümüzde ki yıllarda hizmete başlayacaktır. Peki sağlık alanında neler yaptık? Biz pandemi sürecini açtığımız ek bina ile atlattık. Hastanede pandemi süresince hastalara yerimiz yoktur demedik. Daha sonra yeni hastane inşaatına başladık. Türkiye'de yeni projelerin temeli atılmazken Erzincan'da yeni projelere başladık. Hastane, stadyum ve Ballı Barajı bu projeler arasında. Ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni projeler Türkiye'de hayata geçirilmezken Erzincan'da bunu başardık. Erzincan'da yıllık muayene ve hasta sayısı 2 milyon 734 bin 298 kişi. Bunların yüzde 30'u ya gurbetten gelen vatandaşlarımız ya da çevre illerden ama biz diyoruz ki yeni kurulan hayat merkeziyle bütün hastalarımız Erzincan'da tedavi ediyoruz. Yeni hastanemiz kurulunca Türkiye'de 10 bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı en fazla Erzincan'da olacak. Çevre illerin hastalarının da buraya gelmesi için de Sağlık Bakanlığı ile planlamalar yaptık. Diğer taraftan spor alanında da gelişmeler var. Biz statta maç seyrederken büyük şehirlerin stadyumunda gibi hissediyoruz. 24 saat yaşayan bir stadyum. Valilik ile stadyum arası da Millet Bahçesi olacak. Bunun hazırlıklarını da yaptık. Halkımız gelecek hem stadyumda hem Millet Bahçesinde vakit geçirecek. İlimizde 3 bin kişilik olmak üzere 2 tane spor salonu var ve her ilçemizde spor salonları, olimpik yüzme havuzlarımız var. Doğa sporları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunların içerisinde en önemlisi de üniversitemiz. Sürekli gelişme halinde. En sonda bildiğiniz gibi, Deprem Teknolojileri Enstitüsü kurduk. Bu Türkiye'de sadece İstanbul ve Erzincan'da var. Hedefimiz de depreme en hazırlıklı ilin Erzincan olduğunu ispat etmek istiyoruz. Dünyadan her ülkeden vatandaşlar gelip Erzincan'ı inceleyecek. Bunun için çalışacağız. Bunlarla da kalmayıp Ziraat Fakültesi, İletişim Fakültesi kurmak için de çalışmalarımız sürüyor. Tabii çevre ve şehircilik alanında da çalışmalar sürüyor. Kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz devam ediyor.”

“Hızlı tren Erzincan'a gelecek”

Erzincan'ın komşu illeri arasında yer alan Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan ve açılışının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin tamamlanmasının Erzincan'a da en kısa zamanda yapılacağının göstergesi olduğunun altını çizen Milletvekili Karaman Erzincanlılara hızlı trenin müjdesini vererek, “Elbette ülkemizde 50 yıldır hızlı tren konuşuluyordu. Biz göreve başladığımızda bunu hayata geçirmeye başladık. Öğrencilik yıllarımda hep konuştuğumuz, hayalini kurduğumuz hızlı treni getirmek bize nasip oldu. Hızlı tren Erzincan'a da gelecek. Mücadele edip en kısa sürede getirmeye çalışacağız” diye konuştu.