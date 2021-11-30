Milli Eğitim AR-GE'den kitap bağışı kampanyası

Erzincan İl Mili Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi, "Kütüphanesiz Okul Kitapsız Kütüphane Kalmasın Projesi" ile kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesi olup yeterli kitapları olmayan okullara kitap yardımında bulunmayı amaçlıyor.

“Okuduysan kitabını eski yeni fark etmez sen de yap bağışını” sloganıyla çalışmalar yürütülen proje kapsamında Erzincan İl merkezindeki ilkokul ve ortaokullardan kitap yardımları bekleniyor.

Öğrenciler tarafından gönüllülük esasına göre bağışlanan kitaplardan ARGE birimine teslim edilecek kitaplar, okul bünyesinde öğretmenlerden oluşturulacak kitap seçim komisyonu vasıtasıyla, Mili Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği baz alınarak seçilecek. Seçilen kitaplar daha sonra, 10 Aralık tarihine kadar okul müdürlüğü tarafından paketlenip, paketin üzerine okulun künyesi ve içerisindeki kitap listesi yazılarak, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimine teslim edilecek.