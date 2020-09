Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, MMT kurallarına dikkat çekti

Erzincan'da 8 ve 12. sınıflar da devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, maske, mesafe, temizlik (MMT) kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu kurallara ne kadar çok riayet edersek o kadar çabuk pandemi sürecinden kurtuluruz" dedi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Yalnızbağ Ortaokulu, Çukurkuyu İmam Hatip Ortaokulu ve Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulunda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Gün, kurslar hakkında okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerinde bu kurslar hakkındaki genel görüşlerini dinledi. Öğrencilere, "Öğretmenlerin anlattıkları her konunun, çözdüğü her sorunun ve sizinle ilgili verdiği her ödevi, çalışmanızla ilgili sorumluluklarınızı o kadar iyi yerine getirin ki geç kalmış olmayasınız. Temennimiz bu pandemi döneminin bir an evvel bitmesidir. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu kurallara ne kadar çok riayet edersek o kadar çabuk pandemi sürecinden kurtuluruz" dedi.