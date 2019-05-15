Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye'de öğrencilerle biraraya geldi

sınıf, Refahiye Anadolu Lisesi ve Refahiye Fen Lisesi öğrencileri ile toplantılar yaptı.

İlçede öğrenim gören 8.sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Gün, LGS hakkında bilgilendirmelerde bulundu. LGS sınav sistemi ve nitelikli okullar hakkında bilgi verdi. Günümüzde artık Mesleki ve Teknik Liselerde okuyan gençlerin iş bulmada daha avantajlı olduklarını belirtti. Sınav yaklaşırken not ortalamalarının da liseye geçişte önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Refahiye Anadolu Lisesini ziyaretinde gençlik kavramı üzerinde durdu. Gençlerin sadece kendilerinden sorumlu olmadıkları, bütün millete ve bütün insanlığa karşı sorumluluk duymaları gerektiğini ifade etti. Bu nedenle öncelikte hedef sahibi olmak gerektiğini açıklarken Prof.Dr.Aziz Sancar'dan alıntı yaparak başarının sırrının çalışmak, sebat ve inat etmekte gizli olduğunu öğrencilere anlattı. Onların değerli olduğunu, en büyük hazine olarak genç nüfusun görüldüğünü, bu nedenle kendilerinin umut olduğunu söyleyerek başarmak zorunda olduklarını aktardı ve bu sürecin başında ve sonunda olan 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin süreçlerini kıyaslayarak başarılar diledi.

Refahiye Fen Lisesini ziyaretinde ise, öğrencilere; Geleceğin Türkiye'sinin inşasında gençlerin eğitim ve öğretimlerinin en belirleyici etken olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin gelecek yürüyüşünde gençlerin kendilerini her alanda en üst seviyede yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Lise çağlarında çalışmayan azim gayret göstermeyen fedakarlık yapmayan ve gelecekle ilgili bir perspektifi olmayan kimselerin Türkiye'nin yükselmesinde ve gelişmesinde söz sahibi olamayacağına değindi. Türkiye de eğitim öğretimin gelişmesi, donanımlı ve nitelikli insanların yetiştirilebilmesi için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün öğrencilerin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek devlete hizmet etme kapasitesine sahip olması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin gelecekteki hedeflerinin büyük olması gerektiğini söyleyerek büyük hedeflere ulaşabilmenin yolunun büyük çalışmalar sarf etmekten geçtiğini hedefe ulaşmada en önemli kriterin azim, gayret, fedakarlık ve çalışkanlık olduğunu dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Gün başarıya çiçekli yollardan ulaşılamayacağını, başarı için zorluklara katlanmak gerektiğini vurgulayarak dünya üzerinde her alanda gelişen toplumların nasıl geliştiklerini örneklerle ortaya koydu. Öğrencilerle söyleşi bölümünde öğrencilerin sorularını cevaplayarak başarı dileklerinde bulundu.