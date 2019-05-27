Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Üzümlü'de okulları denetledi

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Üzümlü Ortaokulu salonunda ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul yöneticileri, öğretmenler ve lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere AYT ve TYT hakkında bilgi verdi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren liselerde uygulanacak eğitim sistemi üzerinde durdu.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, TYT ve AYT sınavlarına girecek son sınıf öğrencilerinin son zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini, sınavlara motive olmalarını söyledi. 9,10,11.sınıf öğrencilerinin de ulaşılabilir hedefler seçerek bu hedef istikametinde gayret göstermelerini istedi. En önemli, en doğru yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bunun da kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini çeşitli örneklerle anlattı. Gün son olarak gençlerin bol bol kitap okumaları, bir mesleğe yönelmeleri ve o meslekte en iyi olmaları için çabalamaları gerektiğini söyledi.