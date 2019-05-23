Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'den ilçe ziyaretleri

Öncelikle Otlukbeli İlçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ilçeye yeni yapılan 8 derslikli lise binasının içini ve çevresini gezdi. Sonrasında Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Aile Destek Merkezinde bir araya geldi. Öğrencilere AYT ve TYT hakkında bilgi verdi. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren liselerde uygulanacak eğitim sistemi üzerinde durdu.

Daha sonra Fatih Ortaokulu'na geçerek önce öğrencilerle sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Gün duygu, düşünce ve fikir paylaşımında bulundu.

Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Şentürk ile birlikte İlçe Kaymakamı Ramazan Polat'ı ziyaret ederek eğitim hakkında fikir alış-verişinde bulunan Gün ziyareti sonlandırdı.

Çayırlı ilçesini ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e, Şube Müdürü Arif Ayaz eşlik etti. Merkezi sınavlar öncesinde öğrencilerle ile sohbet edip, moral ve motivasyonlarının artmasını sağlayan Gün, konuşmasında sadece başarı odaklı olmamalarını, ahlaki ve milli değerlerimizi de ön planda tutmaları hem yaşayıp hem yaşatmaları gerektiğini vurguladı. İlçedeki derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen sayısının Türkiye ortalamalarına göre iyi durumda olduğunu buna rağmen eksik bir şeyler var ise sorunu kendimizde arayıp çözümler bulmamız gerektiğini söyledi. Arkadaş seçiminin başarı üzerindeki etkilerinden ve kitap okumanın başarı üzerindeki olumlu etkisinden bahseden Gün konuşmalarına "son pişmanlık fayda etmez" sözleriyle son verdi.