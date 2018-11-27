Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'den ilçelere ziyaret

İlk olarak Kemaliye'nin Topkapı köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Gün, burada öğrencilerle ve öğretmenlerle toplantılar yaparak "2018-2019 eğitim öğretim yılında nasıl daha başarılı olabiliriz" diyerek bilgi alış verişinde bulundu.

İlçede görev yapan öğretmenlerle Atatürk Kültür Merkezi salonunda Kemaliye Kaymakamı Alper Çiftçi'nin de katıldığı bir toplantı yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Gün, “Kemaliye ilçemizde Okul öncesi eğitimde 5, ilkokullarda 6, ortaokulda 11 ve ortaöğretimde 12 olmak üzere 24 adet derslik bulunmakta olup derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 10,40, ilkokulda 20,83 ortaokulda 11,09 ortaöğretimde 5,92 dur. Okul öncesi öğretmeni 3 tane olup 3 adet ücretli öğretmen görevlendirmesi ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 8,67 e çekilmiştir. İlkokulda 5 öğretmen görev yapmaktadır. 2 ücretli öğretmen görevlendirilmiştir. İlkokulda oran 17,86' dır. Ortaokullarda 10 kadrolu+sözleşmeli 6 ücretli olmak üzere 16 öğretmen görev yapmakta ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 7,63 dür. Ortaöğretimde öğretmen sayısı 10 dur ve 3 ücretli öğretmen ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 5,46'dır. Bu verilere baktığımızda ilçemizde okul ve öğretmen sıkıntımız bulunmamaktadır” dedi.

İliç İlçesinde bulunan Çöpler ve Sabırlı köyü ilk ve ortaokullarını da ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İliç merkezde bulunan öğretmenlerle de İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı yaptı. Burada da sağlık ve başarı dileklerini ileterek ilçenin sayısal verileri hakkında bilgi verdi. Gün "Okul öncesi eğitimde 12, ilkokullarda 19, ortaokulda 30 ve ortaöğretimde 16 olmak üzere 77 adet derslik bulunmakta olup derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 17,58, ilkokulda 21,74 ortaokulda 12,83 ortaöğretimde 15,44 dür. Okul öncesi öğretmeni 9 tane olup 1 adet ücretli öğretmen görevlendirmesi ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 21,10 a çekilmiştir. İlkokulda 19 öğretmen görev yapmaktadır. 3 ücretli öğretmen görevlendirilmiştir. İlkokulda oran 18,77' dir. Ortaokullarda 20 kadrolu+sözleşmeli 6 ücretli olmak üzere 26 öğretmen görev yapmakta ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14,85 dir. Ortaöğretimde öğretmen sayısı 15 dir ve 6 ücretli öğretmen ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 11,76" diyerek "İliç'te de okul ve öğretmen ihtiyacımız bulunmamaktadır" dedi. Gün "Fiziki olarak her şeyin bulunduğu ilçelerimizde beklentimiz başarı çıtasını her geçen yıl daha da artırmak olacaktır" ifadelerine yer verdi.