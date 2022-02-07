Milli Eğitim Müdürü Gün: “Eğitim ve öğretime verdiğimiz kısa bir aradan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Milli Eğitim Müdürü Gün mesajında şunları kaydetti;

“Yola çıkmak, yolda olmak bambaşka dünyaların kapılarını açar bize. Eğitim ve öğretime verdiğimiz kısa bir aradan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işıltılı gözleriyle, meraklı bakışlarıyla biz eğitimcileri bekleyen çocuklarımız; okumanın, öğrenmenin yönünü, sayıların gizemini, tabiatın renklerini, maddenin hâllerini öğrenmeye, özümsemeye ve en önemlisi yaşamlarına tatbik etmeye devam edecekler. Dağ ne kadar yüce olsa da yol üstünden geçer, demiş atalarımız. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim alanında hiçbir zorlukla karşılaşmaması için ara dönemde tüm tedbirlerimizi aldık. Biz, eğitimin dinamik yapısını koruyup çağın ihtiyaçları doğrultusunda yavrularımızı, en değerli varlıklarımızı, kış mevsiminden sonra, bahara, aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. İki haftalık aradan sonra tüm öğretmenlerimiz, soğuk kış günlerinde çocuklarımızın içini bilgiyle, örnek davranışlarıyla ısıtacaklar; çocuklarımızın taze dimağlarında eylülde attığımız tohumları yeşertip onları aydınlık yarınlara kavuşturacaklardır.

Yüz yüze eğitimin değerini daha iyi anladığımız bu dönemde ilimizin yükselen eğitim ivmesine katkıda bulunan tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yunusların, Sinanların, Mevlanaların diyarında eğitimle ilgili söyleyecek çok sözün, katedeceğimiz çok mesafenin olduğunun bilinciyle ikinci dönemin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.”