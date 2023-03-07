Milli Eğitim Müdürü Gün, Erzincan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Dersliklerde öğrencilerin misafiri olan Aziz Gün; “Şehrimizin her türlü başarısında mihenk taşı olan Erzincan Fen Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin yeni eğitim öğretim dönemini tebrik ediyorum. Bu yıl sınava girecek olan son sınıf öğrencilerimizin hedefi şehrimiz adına başarıyı bir çıta daha yükseltmek olmalı. Değişen sınav sistemine göre hazırlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Millî Eğitim Müdürlüğümüz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin başarısı için her türlü çalışmayı planlamakta. Destekleme ve yetiştirme kurslarımıza yoğun katılımlarınızı devam ettirmenizi, Bakanlığımızın sınava hazırlanan öğrencilere yönelik hazırladığı kaynak kitaplara dikkatlice çalışmanızı tavsiye ediyorum.” dedi.

Ziyaretin sonunda Fen Lisesinin yenilenen kütüphanesini inceleyen Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, burada yaptığı açıklamada bünyesinde farklı alanlarda birçok kaynağı barındıran, öğrencilerine konforlu bir çalışma ortamı sağlamak adına bütün ayrıntılar düşünülerek yapılan yeni kütüphanenin Fen Lisesi öğrencilerine layık bir kütüphane olduğunu dile getirerek katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.