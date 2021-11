Milli Eğitim Müdürü Gün: “Kutlu bir hizmeti yüklenen öğretmenler, fedakârlıklarıyla milletlerin en saygıya layık mesleğine sahiptirler”

Gün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır” diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere, kutlu bir hizmeti yüklenen öğretmenler, fedakârlıklarıyla milletlerin en saygıya layık mesleğine sahiptirler.

Sınırları okul duvarlarıyla çizilemeyen çok anlamlı bir görev olan öğretmenlik, sadece ders saatlerinde üstlenilip sonra bir kenara bırakılamayacak kadar ağır bir sorumluluğun, öğretim programlarının şekillendiremeyeceği ölçüde geniş bir iş alanının, öğrencilerinin yanı sıra toplumun tüm bireylerinden oluşan oldukça kalabalık bir kitleye hizmet edebilecek çapta bir fedakârlığın adıdır.

İnsanlığın doğruları bulmasına, eğitimine, mutluluğuna adanmış bir ömrü, çoğu kez kendisini de ihmal ederek harcayan bir tutku insanıdır öğretmen. Öğretmen, ders ve davranışlarıyla öğrencilerin zihninde silinmez renkli çizgiler bırakan yeri doldurulamaz bir öğreticidir. Öğretmen, doğruyu öğreten, doğru düşündüren, öğrencisinin gönlünü coşturup ruhunu kanatlandıran, yolunu kesen bütün kara delikleri bertaraf edip onu aydınlık yarınlara ulaştıran talihli insandır.

Biz, öğretmenlerimizin bilgisine, tecrübesine, ilgisine ve erdemli kişiliğine güveniyoruz. Yüreğimizi, ruhumuzu en büyük erdemlerle teçhiz edecek öğretmenlerimizle beşikten mezara kadar ilim düsturuyla medeniyetimizi inşa edecek çalışkan bireyler yetiştireceğiz. Biz öğretmenler olarak bu kalkınma hamlesini başarabilecek güçteyiz. Yeter ki gücümüzü bilelim. Kendimize güvenerek milli şahsiyetimize uygun neticeyi başka yerde aramayalım. Çünkü biz, hocasının ayaklarından sıçrayan çamuru şeref kabul eden bir neslin evladıyız. Ülkemizin, bölgemizin gönül coğrafyamızın ve tüm mazlumların umudu, güvencesi geçmişte olduğu gibi şimdi de yarın da biz olacağız. İnsanlığa yepyeni dünyalar kazandıracak şahsiyetleri hep beraber yetiştireceğiz. Öğretmenlerimizle mutlu, huzurlu yarınları birlikte inşa edeceğiz.

Her çocuk ayrı bir dünyadır ve öğretmen, her dünyaya doğan, her dünyayı aydınlatan bir güneş gibidir. Kimi zaman söyledikleri bir söz, kimi zaman aktardıkları bir tecrübeyle hatırlarız onları. Vesilesi ne olursa olsun öğretmen, ömrümüzün her döneminde gönlümüzde karşılık bulan insandır. O şefkatiyle bizi zamanın pençesinden kurtaran ve fedakârlığıyla bize yolda olmayı, yolcu olmayı öğretendir. O bizi, bize davet eden insandır.

Bu sebepledir ki biz, onların öğrettiği bir harf için kırk yıl köle olmaya razı oluruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki hayatın şartları karşısında bizi güçlü kılacak olan kudret ve idrak öğretmenlerimizin öğrettiği harflerde saklıdır. Ve insanlığın en çok muhtaç olduğu şey de bu kudret ve idraktir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sizlere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”