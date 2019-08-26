İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanı Akar, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanları 3’üncü Ordu Komutanlığı’nda ki devir teslim törenine katılmak üzere Erzincan’a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanları 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katılmak üzere Erzincan'a geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları Erzincan'a geldi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından askeri havaalanında karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine geçtiler.


Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe ayrılan 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay atandı.


Askeri uçakla Erzincan'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Kuvvet Komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tarafından Erzincan Havalimanından uğurlandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.