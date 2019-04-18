Erzincan'da Okul Sporları Minikler Atletizm İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları sezonu faaliyet programında yer alan Minikler Atletizm İl Birinciliği müsabakaları, atletizm pistinde gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Minik atletler birinci gelebilmek için var güçleriyle koştu.

Kategorilerine göre dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Minik atletlere, madalya, kupa ve başarı belgeleri takdim edildi.