Minik eller fidanları toprakla buluşturdu

İlkokul birinci sınıf öğrencileri Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek fidan dikmeyi ve fide yetiştiriciliğini öğrendi.

Erzincan'da öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri öğretmenleri nezaretinde Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek fidan yetiştirme ve fide üretimi hakkında bilgiler aldı. Daha sonra fideleri toprakla buluşturdular. Ayrıca hediye aldıkları fideleri de evlerine götüren minik öğrenciler kendi bahçelerine de fideleri dikecekler.

Ziyarette, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere fide ve fidan dikiminin öneminden bahsedilerek, gelecek nesiller adına özellikle fidan dikmenin gerekliliğini anlattılar.

Öğrenciler ise köyleri olan köylere olmayanlar ise kendi oturdukları evlerin bahçelerine aldıkları fideleri dikeceklerini söyleyerek yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.