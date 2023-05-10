Minik Eller Tasarlıyor projesinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesi, Bayburt'taki ilkokul öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımıyla sürerken nisan ayını kapsayan “yenilenebilir enerji” temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşlarda tasarım felsefesi kazandırmayı hedefleyen proje sürecinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, yenilenebilir enerji sistemlerine ait projelerini tasarladılar. Projeye katılan eserler, teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre ilk 10'a giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney makamında ağırladığı öğrencilerle sohbet ederek tasarım sürecindeki özverilerinden dolayı kendilerini tebrik etti. Yenilenebilir enerji temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere katılım belgelerini takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.