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Minik ellerden model uçak

Erzincan’da Salih Erkan İlkokulu bünyesinde açılan model uçak kursuna katılan öğrenciler belgelerini aldılar.

Erzincan'da Salih Erkan İlkokulu bünyesinde açılan model uçak kursuna katılan öğrenciler belgelerini aldılar.


Türk Hava Kurumu Erzincan Şubesinin destekleriyle açılan Model Uçak Kursu'nun Temel Eğitim basamağı sona erdi. Kursu başarı ile bitiren öğrencilere Türk Hava Kurumu tarafından Model Uçak Sertifikası verildi. Kurs hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, Model Uçak kursunun ekim ayı itibari ile başladığını dönem sonunda kursun Temel Eğitim bölümünün tamamlandığını belirtti. Kursların 2. Dönemde devam ettiğini ifade eden Okul Müdürü Ahmet Sağsöz “Bir dönem süresince öğrencilerimiz 72 saat model uçak eğitimi aldılar. Kurs sonunda yapmış oldukları uçakları gökyüzü ile buluşturdular. Öğrencilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu mutluluğu yaşatan başta öğretmenimiz Gürkan Köse' ye ve Türk Hava Kurumu Erzincan şubesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.


Belgelerini alan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, model uçak kursunun ikinci aşamasına devam etmek istediklerini söylediler. Kursu düzenleyen sınıf öğretmeni Gürkan Köse ise Model uçak kursunun öğrencilerinin el becerilerini geliştirmeleri yönünde önemli katkısı olduğunu belirtti. Bununla birlikte hayal dünyalarının da geliştiğini söyleyen Köse, desteklerinden dolayı Türk Hava Kurumu'na teşekkür etti.

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