Minik öğrenciler “Çevreye Duyarlı Nesiller İçin” projesi kapsamında panolar hazırladı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince yürütülen ve her ay yeni etkinlikler ile adını duyuran "Çevreye Duyarlı Nesiller İçin” projesi kapsamında ve Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla minik öğrenciler çevre duyarlılığı panoları hazırladı.

Okulların çevre bilinci ve enerji tasarrufu konularını harmanlayarak tüm öğrencilere ulaşmak ve öğrencilerde bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen pano düzenleme etkinliğine tüm kademelerden okullar katılım sağladı.

Her bir okulda öğretmenlerin danışmanlığında özgün panolar ortaya çıkarken, pano hazırlama etkinliğine katılan öğrenciler tasarılarını bütün okul öğrencileri ile paylaşma fırsatı buldu. Görsel açıdan son derece güzel, içerik açısından ise çok verimli ve dolu dolu olan çevre duyarlılığı panoları, okullarda tüm öğrencilerin incelemesi için hazırlandı. Hazırlanan panolarda su israfının önlenmesi, boşa yanan elektriklerin kapatılması, denizlerin kirletilmemesi, geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, hayvanların yaşam alanlarının korunması, atıkların doğaya verdiği zararların önlenmesi gibi çevreye yönelik birçok mesajı barındıran konulara yer verildi.

Öte yandan fidan dikme etkinliği, atık pil ve bitkisel atık yağların toplanması, alan temizliği, çevre duyarlılığı konulu yarışmalar ile birlikte Erzincan'ın endemik bitkilerinin tanıtılması, Atık Su Arıtma Tesisinin ziyaret edilmesi gibi çevreye yönelik birçok etkinliği kapsayan ve ocak ayı etkinliği olarak çevre duyarlılığı panoları düzenleme etkinliğinin gerçekleştirildiği "Çevreye Duyarlı Nesiller İçin" projesi, çevre duyarlılığının geliştirilmesi ve öğrencilerin bu alanda farkındalık kazanmaları adına hız kesmeden devam edecek.