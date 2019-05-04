Minik öğrenciler hayallerini sergilediler

Erzincan'da Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencileri, eTwinnig projesi kapsamında hayallerin sanata dönüştürdükleri eserlerini sergilediler.

Erzincanpark AVM'de düzenlenen sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri ,Okul Müdürleri , öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sergilenen eserlere bakıldığında öğrencilerin hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunun görüldüğüne dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Öğrenciler hayallerini sanat dönüştürerek, böylesine güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Bu çalışmalardan dolayı öğretmenlerimizi ve özellikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu Müdürü Ahmet Güven ise “Hayaller Sanat Olsun” projesine emek veren Sınıf öğretmeni Pınar Uçar, Anasınıfı öğretmeni Sibel Esen ve öğrencilerine teşekkür etti.