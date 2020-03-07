Minik öğrenciler mahallenin sorunlarını muhtara anlattı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri muhtarların görevlerini öğrenmek amacıyla ziyaret ettikleri Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a mahallenin sorunlarını anlattı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri eşliğinde Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'ı ziyaret etti. Muhtarların görevlerinin ne olduğunu anlamak isteyen öğrenciler Muhtar Demirtaş'a bir takım sorular sordu. Ardından öğrenciler mahallenin sorunlarını Muhtar Cemalettin Demirtaş'a anlattı. Mahallede başı boş gezen köpekler için önlem alınması gerektiğini ifade eden öğrenciler, mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almayı da ihmal etmediler.

Öğrencilerin ziyaretinden memnun olduğunu söyleyen Muhtar Cemalettin Demirtaş, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri ziyaretime geldi. Çok mutlu oldum. Muhtarların görevleriyle ilgili bir takım sorular sorudular. Bende onlara muhtarların ne görevler yaptığını anlattım. Mahalleyle ilgili birkaç sıkıntılarını bizlere ilettiler. Bizde üzerimize düşen görevi yaparız dedik çocuklarımıza” diye konuştu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu Müdürü Önder Demir ise Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.