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Minik öğrencilerden “Çanakkale Şehitlerine” adlı program

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı hizmet veren 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri tarafından "Çanakkale Şehitlerine" adlı program düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı hizmet veren 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından "Çanakkale Şehitlerine" adlı program düzenlendi.


Müftülük Konferans salonunda düzenlenen programa; protokol eşleri, kurs öğreticileri, öğrenciler ve aileleri ile davetliler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Ardından İl Müftüsü Burhan Çakır yaptığı konuşmada minik öğrencileri tebrik ederek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Yapılan konuşmanın ardından minik öğrencilerin şiir dinletileri, bayrak gösterisi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, Hadis-i Şerif'ler ve güzel sözlerin okunması, “Bu Vatan Hepimizin” adlı gösterinin sergilenmesi, çeşitli duaların okunması ve “Çanakkale Geçilmez” gösterisi düzenlendi.


Program, Kur'an Kursu öğreticilerinin bayrak takdimi ile sona erdi.

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