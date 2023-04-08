Minik öğrencilerden Polis Haftası ziyareti

Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Demirkent TOKİ İlkokulu anasınıfı öğrencileri, günün anısına İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a çiçek takdim ederek, tüm polislerin haftasını kutladılar. Minik öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, minik öğrenciler ile yakından ilgilendi.

Kurt, polis teşkilatının yapmış olduğu kutsal görevleri minik öğrencilere anlattı. Daha sonra öğrencilere hediyeler takdim etti. Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, ülke güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polislerin zor ama kutsal bir görev yürüttüklerini söyledi.

Sağsöz, Türk Polis Teşkilatının 178. yılını kutlayarak bu görevde şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileyip, kendilerini ağırlayan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve ekibine teşekkürlerini iletti.