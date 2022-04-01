Minik öğrencilere itfaiye dersi

Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü bir ana sınıfının itfaiye sevdalısı öğrencilerini ağırladı.

Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, itfaiyenin görevleri hakkında bilgilendirildi. 5 - 6 yaş arası minik öğrenciler bir yandan İtfaiye Müdürlüğü'nü gezerken diğer yandan yapılan bilgilendirmeleri dikkatlice dinlediler. İtfaiyecilerin kıyafetlerini giyen minik öğrenciler, hortum ile su tutarak eğlenceli anlar yaşadı.

Minik öğrencilerin ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, “Minik yavrularımızın ziyareti bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. İtfaiye olarak faaliyetlerimiz hakkında minik yavrularımıza bilgiler verdik. İtfaiye sadece yangına müdahale etmekle kalmaz, zor durumda kalmış hayvanları kurtarır, yıkılan binalarda kalan insanların yardımına koşar. Biz hayat kurtarmak için çalışırız” dedi.