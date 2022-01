Minik öğrencilere sağlıklı yaşam için “C Vitamini Şenliği"

Erzincan'da anaokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam için “C vitamini Şenliği” düzenlendi.

Erzincan Bahçelievler Anaokulunda, öğrencilere yönelik kış meyvelerini tanıtma, meyveleri sevdirme, organik meyve ve suyunu tüketimine özendirmek amacıyla, "Sağlıklı Yaşam İçin C Vitamini Şenliği" düzenlendi. C vitamininin önemini ve turuncu rengini öğrenmek için öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen şenlikte öğretmenleri rehberliğinde kesilen meyveler çocuklar tarafından sıkılarak hep birlikte afiyetle içtiler. Yapılan etkinlikle turuncu rengi pekiştirilip, C vitamininin önemi çocuklara anlatıldı. Kış günlerinde meyve yemenin taze sıkılmış meyve suyunu içmenin bizi hastalıklardan nasıl koruyacağı kavradılar. Yapılan etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün çocuklarla birlikte eğlenceli zaman geçirdi. Okul müdiresi Seda Menekşe, "Çocuklar, öğretmenleri gözetiminde kendi portakallarını sıkarak bol vitaminle bardaklarını doldurdular. Ayrıca öğrencilerimiz hem kendi elleriyle portakal suyu hazırlamanın zevkine vardılar hem de bu etkinlik ile kış aylarında vücudumuz için C vitamininin ne kadar gerekli olduğu bilgisini öğrenmiş oldular" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise yapılan etkinlik için öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde de incelemelerde bulunan Gün, kurumun çalışanları ile görüş alışverişinde bulundu.