Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine genel trafik eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Üzümlü Fatih İlkokulu'nda eğitim gören 21 öğrenciye trafik ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.