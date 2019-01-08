Minik Öğrencilerin dileklerini gerçekleştirdiler

Erzincan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı “Bir Dileğim Var” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güllüce İlkokulu ziyaret edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz, okul idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette minik öğrencilere hediyeler verildi. Hediyeleri alan minik öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün burada yaptığı açıklamada “Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri hazırlamış oldukları “Bir Dileğim Var” adlı Sosyal Sorumluluk Projesi ile Güllüce İlkokulu öğrencilerini iki hafta önce ziyaret etmiş. Burada bulunan minik kardeşlerinin dileklerinin yerine getirilmesi için olmasını istedikleri arzularının neler olduğuna dair tercihleri yazılı olarak alınmış. Yapılan çalışmalar sonucunda hangi öğrencinin ne isteği varsa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından temin edilmiştir. Bugün burada minik öğrencilerin istedikleri malzemeler minik öğrencilerimize takdim edilmiştir. Erzincan Anadolu Lisemizin hazırlamış oldukları sosyal sorumluluk projesi için teşekkür ederim.” Dedi.

Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay ise “Öncelikle İl Millî Eğitim Müdürümüz Aziz Gün ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz'a projemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Temel amacımız öğrencilerin dilek tercihlerinde isabette bulunmalarını sağlayarak büyük abi ve ablalarıyla gönül bağı kurmalarını temin ederek gönüllerinde bir uhde olarak kalan dileklerini yerine getirmektir.” şeklinde ifade etti.