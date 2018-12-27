Minik yüreklerden Yemen'e kocaman yardım

Erzincan'da başlatılan “Yemen'e Sessiz Kalma” kampanyasına destek büyüyor.

Erzincan Müftülüğüne bağlı hizmet vermekte olan Bahçelievler 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu Minik öğrencilerinden mağdur ve mazlum Yemen halkı için nakdi yardım yapıldı.

Kumbaralarında biriktirdikleri 935,00 TL tutarındaki nakdi yardımı öğreticileriyle birlikte İl Müftülüğüne gelerek Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi memuruna makbuz karşılığı teslim eden miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi. Kumbaralarıyla birlikte kamera karşına geçen minik yürekler "Yemen'de ki Müslüman kardeşlerimize kumbaramızda ki harçlıklarımızı gönderdiğimiz için çok mutluyuz" diyerek iyilik seferberliğine dikkat çektiler.