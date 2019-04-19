Minik yüreklerin mücadeleleri renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan'da Okul Sporları Minikler Atletizm İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Erzincan Müstakil Atletizm Pistinde düzenlenen müsabakalarda minik yüreklerin mücadeleleri oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'da Okul Sporlarının 2018-2019 faaliyetleri kapsamında minikler Atletizm müsabakaları yapıldı. Müsabakalar oldukça renkli görüntülere sahne olurken, minik yürekler dereceye girmek adına var güçleri ile mücadele ettiler. Farklı kategorilerde yarışan yüzlerce sporcu birincilik için yarışırken ferdi alanda da sporcular derece için hünerlerini sergiliyor. Yaklaşık 200 sporcu kızlar, erkekler olarak 14 takım ve ferdi olarak yarışıyor.

Gerçekleştirilen müsabakalar hakkında açıklama yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Okul sporları minikler puanlı atletizm yarışlarını yapmaktayız. Üç gün sürecek müsabakaları mızın bugün son günü. Çocuklarımız burada hem eğlenerek hem de spor yaparak hem de bu işin bilincine uygun olarak çeşitli aktiviteler yapmakta. Gördüğünüz gibi artık atletizm branşı da artık eğlenceli bir hale geldi. Çocuklarımız artık en hızlı nasıl olurum onun yarışını veriyorlar. Tabii bu çocuklarımızın bu hevesi. Onları spora başlatmak anlamındaki bizim özverimiz oldukça başarılı şekilde ilerliyor. Bu anlamda ben başta Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün ve ekibine teşekkür ediyorum. Erzincan okul sporları anlamında geçen sene yüzde 85'lik katılım oranı ile Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu sene de Türkiye şampiyonu olma yolunda ilerliyor. Bu şu demek ilimizdeki ilköğretim çağındaki lise çağındaki tüm çocuklarımızın yüzde seksen beşine ulaştık, onlara spor yaptırabildik, onları sporla tanıştırdık. Bu devam edecek. Amacımız burada güzel şeylerin olması. Yarışmalara yaklaşık 230 öğrencimiz katıldı. Çocuklara başarılar diliyorum. Çocuklarımızı bu yarışlara gönderen tüm velilerimize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı bir beden sağlıklı zihinler o bedenlerle oluşacak.Aileler çocukları sporla daha güzel yetiştirecekler." dedi.