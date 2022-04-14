Miniklere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Erzincan'da polis ekiplerince, “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi Erzincan'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan eğitim neticesinde son olarak 75.yıl anaokulunda 19 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı. Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla düzenlenen seminerde, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetler çocukların anlayacağı şekilde ve yaş düzeyine uygun bir biçimde anlatıldı.

Zaman zaman çocuklarla oyunlar da oynayan polis ekipleri eğitim bitiminde hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis ekiplerince yapılan bilgilendirme faaliyetlerin devam edileceği bildirildi.