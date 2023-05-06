Miting ve futbol müsabakası değerlendirme toplantısı düzenlendi

Toplantıda, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinin Erzincan'da huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler, 06.05.2023 günü gerçekleşecek miting çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri, 07.05.2023 günü gerçekleşecek futbol müsabakası tedbirleri görüşüldü.

Güvenlik Şube Müdür Vekili Musa Sancar tarafından Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirlerine brifing verildi.