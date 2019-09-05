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Modern ahır projeleri yükselmeye devam ediyor

Erzincan’da modern ahır ve ağıl yapımına destek verilen işletme inşaatları hızla yükselmeye devam ediyor.

Erzincan'da modern ahır ve ağıl yapımına destek verilen işletme inşaatları hızla yükselmeye devam ediyor.


Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 devlet desteği verilen işletme inşaatları hızla yükselmeye devam ediyor. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanan projeler ile mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi sağlanıyor. Üreticilerin entansif hayvancılığın olmazsa olmazı modern ahır ve ağıllarda üretim yapmaları sağlanarak daha az iş gücü, daha az girdi ile kaliteli ürün alınması amaçlanıyor.


Devam eden projeleri yerinde inceleyen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine İl Müdürü Murat Şahin de katılarak çalışmaları yerinde değerlendirdi. Üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Şahin "2017 - 2018 yıllarında ise DAP Projeleri kapsamında Bakanlıkça kabul görüp uygulanmasına karar verilen 10 adet projenin, 7 adet projesi tamamlanarak destekleme ödemeleri yapılmış olup, 3 adet proje ise yer tespitleri tamamlanmış ve inşaatları devam etmektedir. 2019 yılında uygulamaya alınmış 13 adet projenin değerlendirilmesi yapılmaktadır" dedi.


Erzincan İliç ilçesine bağlı Doruksaray köyündeki projeyi yerinde inceleyen İl Müdürü Şahin " İl müdürlüğü olarak her daim çiftçimizin yanındayız onlar yeter ki üretmeye devam etsinler, desteklerden yararlanan hak sahiplerini tebrik ediyor kendilerine bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

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