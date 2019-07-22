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Modifiye araç tutkunları Erzincan'da buluştu

Erzincan’da düzenlenen modifiye araç buluşma etkinliğinde çeşitli illerden getirilen 250 modifiye araç trafiğe kapalı alanda meraklılarına görsel şov sundu.

Erzincan'da düzenlenen modifiye araç buluşma etkinliğinde çeşitli illerden getirilen 250 modifiye araç trafiğe kapalı alanda meraklılarına görsel şov sundu.


Ekşisu mevkiinde trafiğe kapalı alanda alınan izinle düzenlenen organizasyonda, modifiye araç tutkunlarından oluşan yaklaşık bin kişilik grup 250 aracın gösterisini izledi.


Drift atılan ve bazı yarışmalar yapılan etkinlikte sürücüler, “Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır. Bizler trafiği kesinlikle aksatmadan devlet büyüklerimizin bizlere tahsis ettikleri yerlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi burada paylaşıyoruz” dedi.

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