Moto24, 2019 yılı sezonunu kurban keserek açtı

2019 yılı sezonunu kurban keserek açan, Erzincanlı Motorcular, kulüp adı altında ihtiyaçlı aileler için de çeşitli yardımlarda bulundular.

Erzincan Motosiklet Kulübü, geleneksel kurban töreni ile 2019 yılı sezonunu açtı. Erzincan'da motosiklet tutkunlarını aynı çatı altında toplamak, bilinçli ve güvenli motosiklet kullanmasını özendirmek amacıyla faaliyet gösteren Erzincan Motosiklet Derneği 2019 yılı sezonunu kazasız belasız geçirmek niyetiyle kurban keserek, ihtiyaçlı ailelere yardım yaparak açtı. Kısa zamanda yüzün üzerinde üyeye sahip olan dernek üyelerinin bir çoğu sezon açılışında hazır bulundu. Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar, yaptığı açıklamada, motorcu ruhunu, motor sürücüsü olmayanın anlamasının güç olduğunun altını çizerek; "Motosiklet sürmek ne kadar bir hobi ve insanın özgürlük ruhunu okşuyor olsa da, motor sürücüsü olarak trafiğe ve özel yaşantımıza karşı büyük sorumluluk taşımaktayız. Aynı sorumluluğu diğer araç sürücülerinin de taşıdığına inanıyor, trafikte kurallara uygun ve karşılıklı saygı çerçevesinde, kazasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Bu yıl 11'ncisini gerçekleştirdiğimiz kurban törenimizi bir büyükbaş ve bir küçükbaş kurban keserek gerçekleştirdik. Kesilen kurbanlarımızın yanı sıra çeşitli bağışlarla belirlediğimiz yaklaşık 80 aileye katkıda bulunduk." dedi.

Saat kulesi önünde toplanan yaklaşık 50 motosiklet sürücüsü kurban kesim törenin ardından şehir turu atıp düzenlenen kahvaltı programının ardından sezona merhaba dedi.