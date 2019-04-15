Müftü Çetin, kurslarda verilen eğitimi yerinde inceledi

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin Recep Demir, Erkek Kur'an Kursunu ziyaret etti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen ile birlikte müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Recep Demir Erkek Kur'an Kursunu ziyaret etti. Kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Öğrencilerle birebir ilgilenen müftü Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade ederken, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.