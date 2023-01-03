Müftü Gül gençlerle buluştu

Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce düzenlenen Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi cuma sohbetlerinin yeni dönem ilk programı, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül'ün katılımı ile başladı.

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül “gençlikte güzel ahlak ve istikamet” başlığındaki sohbeti ile başlayıp tanışma ve hasbihal ile devam eden program, Erzincanlı hayırseverlerin ikramı ile sona erdi.

Erzincan'a yeni atanan Müftü Gül'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan öğrenciler; yaptığı sohbet ve gösterdiği yakın alâka için kendisine teşekkür edip, ikramlarından dolayı hayırseverlere ve senelerdir düzenli olarak yoğun gayretlerle gerçekleştirdikleri bu programlardan dolayı da emeği geçen Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri çalışanlarına teşekkür ve memnuniyetlerini ilettiler.