Müftü Mehmet Emin Çetin, Tercan'da İrşâd programlarına katıldı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Tercan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Müftü Çetin ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunarak irşâd programlarına katıldı.

Program çerçevesinde Müftü Çetin; Tercan ilçesi Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i, Kargın Beldesi Belediye Başkanı Zafer Kaya'yı, Çadırkaya Beldesi Belediye Başkanı İshak Birol'u, Mercan Beldesi Belediye Başkanı Bayram Bilici'yi makamlarında ziyaret ederek kendilerine yerel seçimlerdeki başarı ve başkanlık görevleri için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca belediye başkanlarına Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan “Hadislerle İslam” adlı kitabı da hediye etti.

Ziyaretlerin ardından Mercan Beldesi Merkez Camiinde kılınan ikindi namazını müteakip, cami cemaatine hitap eden Müftü Çetin,“Ramazan ve İnfâk” konusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu. İlçedeki Mama Hatun Türbesini de ziyaret eden Çetin, restore edilmekte olan Mama Hatun Camii hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Tercan İlçe Müftülüğünün hazırladığı iftar programına katılan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ardından Aydınlıkevler Camiinde yine Ramazan ve İnfâk konusu üzerine cemaate sohbet etti.