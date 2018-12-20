Muhabbethane de sosyal ve kültürel hizmetler devam ediyor

Türbesi'nde Muhabbethane programları kapsamında 3 kurs Aralık ayı itibariyle başladı.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla her alanda örnek olmaya devam eden Erzincan Belediyesi Kur'an-ı Kerim ve TECVİD, Hat ve Ney kursları açarak sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Yılın neredeyse 12 ayında farklı dallarda kurslar açarak sosyal belediyecilik adına hiç durmadan hizmet veren Erzincan Belediyesi bazı kurslarla da kursiyerlere meslek kazandırmış oluyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. Bu yıl şubat ayında tiyatro, ney, halk oyunları, bağlama, gitar, resim ve org olmak üzere sekiz branşta ücretsiz kurs açmıştık. Şimdide Terzibaba Derneği işbirliği ile Kur'an-ı Kerim ve tecvid, hat ve ney kursları açtık. Gücümüz yettiği kadar çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Öncelikle gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sosyal hayatın içine almak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz, faaliyetlerini, sergilerken hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Ben bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.