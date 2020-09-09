Muhtar mahalle sakinlerinin ateşini ölçüp içeri alıyor

Muhtar Oğuz Tekcan, Muhtarlık binası girişine dezenfektan maske uyarı yazılarını asarak gereken tedbirleri alıp mahalle sakinlerinin de ateşleri ölçerek içeri alıyor.

Tekcan, konu hakkında yaptığı açıklamada “Zor bir süreçten geçiyoruz Türkiye sıralamasında ilimiz Covid -19 virüsün de pozitif vakalarda çok ciddi bir ilerlemedeyiz tedbirlere ve yasaklara uymamız lazım. Bizlerde muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz vatandaşlarımızda kurallara uyarsa bu salgın hastalığın azaltarak önüne geçebiliriz. Biz muhtarlar olarak pandemi sürecinde gerekli tedbirlerimizi aldık mahalle sakinlerimi zinde tedbirli olmalarını istiyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.