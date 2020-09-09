İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar mahalle sakinlerinin ateşini ölçüp içeri alıyor

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Oğuz Tekcan, muhtarlık binası girişine dezenfektan, maske uyarı yazılarını asıp, gereken tedbirleri aldıktan sonra mahalle sakinlerinin de ateşlerini ölçerek içeri alıyor.


Muhtar Oğuz Tekcan, Muhtarlık binası girişine dezenfektan maske uyarı yazılarını asarak gereken tedbirleri alıp mahalle sakinlerinin de ateşleri ölçerek içeri alıyor.


Tekcan, konu hakkında yaptığı açıklamada “Zor bir süreçten geçiyoruz Türkiye sıralamasında ilimiz Covid -19 virüsün de pozitif vakalarda çok ciddi bir ilerlemedeyiz tedbirlere ve yasaklara uymamız lazım. Bizlerde muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz vatandaşlarımızda kurallara uyarsa bu salgın hastalığın azaltarak önüne geçebiliriz. Biz muhtarlar olarak pandemi sürecinde gerekli tedbirlerimizi aldık mahalle sakinlerimi zinde tedbirli olmalarını istiyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.