Muhtarlara küpe ve güncelleme affı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yafes Yalçınkaya ve teknik ekiplerce, Erzincan ilinde bulunan tüm ilçelerdeki köy ve mahalle Muhtarlarına küpe ve güncelleme affı ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Resmi Gazete'nin 3 Kasım 2018 Cumartesi tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirildiği. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan sahipleri 31 Mart 2019 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dahil edebileceği. Köy ve mahallerinde bulunan hayvan sahiplerine bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması istendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin,hayvan sahiplerinin belirtilen tarihler arasında mağdur olmamaları için duyarlı davranmalarını belirten Şahin "Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Koyun Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler doğrultusunda sığır cinsi hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerinin devam edecektir. Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için İl ve İlçe müdürlüklerine müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetinebinaen daha duyarlı olmaları gerektiğini" ifade etmiştir.

Yapılan toplantı ile ilgili muhtarların soruları cevaplandırılarak, görüş ve önerileri değerlendirilmek üzere not alınmasının ardından sona erdi.