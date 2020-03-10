İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

Erzincan Gönüllü Gençler Derneğinin organizasyonuyla Münbiç gazisi İsmail Ocak, Suriye’nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü’nü evinde ziyaret etti.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneğinin organizasyonuyla Münbiç gazisi İsmail Ocak, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret etti.


Gönüllü Gençler Derneğince İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün baba evine ziyarette bulunuldu. Ziyarete Münbiç gazisi İsmail Ocak'ta katıldı. Hanözü'ne Türk bayrağı hediye edilerek geçmiş olsun temennileri iletildi.


Münbiç gazisi İsmail Ocak, İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne Erzincan'a getirilirken uçakta yapılan sürpriz doğum günü videosunu izlediğini ve mutlu olduğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.